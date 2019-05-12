خبراء لـ "الاتحاد": تحركات "سافيز" الإيرانية تهدد الملاحة في البحر الأحمر

أحمد عاطف (القاهرة)

اعتبر خبراء في الشأن الإيراني والعسكري أن وجود سفينة إيرانية بالبحر الأحمر يمثل تهديداً واضحاً للمنطقة العربية، خاصة إذا كانت السفينة تستهدف دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وأكدوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المجتمع الدولي لن يصمت على التهديدات الإيرانية، خاصة أن مضيقي باب المندب وهرمز يتحكمان في المصالح الدولية والتجارة العالمية.

وتحركت حاملة الطائرات «يو إس إس إبراهام لنكولن» الأميركية ومجموعتها الهجومية إلى المنطقة، بعدما تحدثت تقارير استخباراتية أميركية عن تحضير إيران لمهاجمة مصالح في منطقة الشرق الأوسط، وتخطيطها للسيطرة على البحر الأحمر والتعرض للسفن المارة عبره.

وأشارت تقارير أميركية إلى أن تحذيرات صدرت عن أجهزة استخبارات دولية ترجّح وجود خطط إيرانية لضرب سفن أميركية وسفن تابعة لدول محورية في المنطقة بقذائف صاروخية أو عبر ألغام بحرية.

واعتبر اللواء بحري أحمد محمد الصادق أن ما تقوم به إيران من إرسال سفن وقوات يمثل تهديداً للملاحة البحرية الدولية، ولن يتم القبول به من القوى العظمى، وهو ما نجده من إرسال معاكس من الولايات المتحدة لقوات عسكرية لتأمين حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز على سبيل المثال.

وأضاف الصادق أن القوانين الدولية واضحة في ما يخص حركة الملاحة الدولية، وسبق الدخول في حروب كبرى نتيجة تعطيل دول مضايق الملاحة الدولية. وطبقاً للتقارير الاستخباراتية الغربية فإن سفينة إيرانية تحمل اسم «سافيز» تمارس أعمالاً مشبوهة في البحر الأحمر وحمولتها نحو 16 ألف طن وتحمل على سطحها حاويات وأجهزة مراقبة متقدمة وذلك لتتبع سفن الشحن التجارية والعسكرية.

وبحسب التقرير فإنه يتم مراقبة السفينة الإيرانية منذ شهر في موقع قاعدتها الرئيسية بالقرب من أرخبيل دهلك والذي لا يبعد عن مضيق باب المندب كثيراً. وذكرت التقارير معلومات وبيانات تخص السفينة الإيرانية التي شيدت عام 1999، وترسو منذ عام 2016 وترفع العلم الإيراني، والميناء الرئيسي التي تتبعه هو ميناء بندر عباس، وبالنسبة لبيانات السفينة فهي بحسب المعلومات المتاحة فإنها تقع في الموقع التالي (15.86151° 41.17621°)، وتحمل الرقم «IMO: 9167253 - MMSI: 422026600».

وقال هاني سليمان، الباحث المصري في الشأن الإيراني والمدير التنفيذي لمركز الفكر العربي، إن «هناك إشكالية رئيسية تخص تراجع طهران عن دورها الإقليمي ما يعني تخليها عن حلمها الفارسي، وفكرة إكمال (الثورة) وهو حلمها منذ عقود بفتح أبواب في باقي الدول العربية وجبهات وذلك لقبولها للشروط الأميركية».

وأضاف سليمان أن وجود السفينة الإيرانية هو جزء من جوهر تصعيد مواز من جانب إيران، فإيران تتبع استراتيجية ممنهجة للتصعيد المتبادل ولكنها قائمة على القلق من الدولتين خاصة لأن إيران لها نفوذ في العراق على سبيل المثال وكذلك أميركا لها نفوذ في سوريا، وذلك التصعيد قائم على فكرة قدرتهم على توجيه ضربات.

ولا يتوقع سليمان أن تبدأ إيران الضربات بشكل استباقي لكنها تنتظر رد فعل الولايات المتحدة خاصة للتكلفة الكبرى لتوجيه الضربات في هذا التوقيت الحرج الذي تكشر فيه أميركا عن أنيابها لإيران. وشدد عثمان على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يعي جيداً أن الاتفاق النووي مع إيران تم استغلاله في تحييد واشنطن، واستغلته طهران كورقة في السلوك العدائي ضد الدول العربية». ووقعت منذ شهر أكتوبر 2016 هجمات إيرانية نفذها ذراعها في اليمن الحوثيون على سفن حربية وناقلات نفط أميركية وسعودية تبحر عبر البحر الأحمر وقام الحوثيون بالتدريب على أسلحة وتكتيكات من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذين قاموا بتعليمهم كيفية استخدام الصواريخ المضادة للسفن والقوارب السريعة المجهزة بمنصات آر بي جي والطائرات من دون طيار والألغام. وفي 25 يوليو 2018 حصلت عملية هجوم نفذها الحوثيون على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بتخطيط من السفينة سافيز كما أفادت به تقارير استخبارية غربية، وحسب التقارير الاستخبارية فإن هجوم يوليو 2018 على ناقلتي النفط السعوديتين، كان للسفينة الإيرانية «سافيز» دور مهم فيه، حيث زودت السفينة ميليشيات الحوثيين الإرهابية ببيانات استهداف السفينة. ويعتبر اللواء إيهاب طلعت اللبان، الخبير العسكري والقيادي السابق في القوات البحرية بالجيش المصري، أن أي سفن أو قطع عسكرية تهدد الملاحة الدولية سيتم التعامل معها بشكل مباشر ولا يسمح لها بتعطيل حركة الملاحة الدولية خاصة وأنها مصالح متشابكة بين كافة دول العالم، ولا يمكن السماح بالتعدي عليها بأي حال من الأحوال.

وأضاف أن الدول الكبرى لا تقبل بفكرة تعطيل الملاحة الدولية، والعكس أن كل الدول التي تهدد بهذا الأمر تتعرض لما لا تحمد عقباه بعدها مباشرة، خاصة وأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، بالشكل الذي يجعل القوى الدولية تقوم بضربها على الأغلب في حال تنفيذها لتهديداتها.