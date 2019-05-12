الاحتلال يواصل اعتداءاته في غزة ويعتقل 3 صيادين

غزة (الاتحاد) فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس دون وقوع إصابات.

على صعيد متصل، اعتقلت قوات بحرية إسرائيلية ثلاثة صيادين أشقاء بعد أن هاجمت مركبهم قبالة سواحل جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر أمنية أن اعتقال الصيادين الثلاثة جاء بعد محاصرة زوارق إسرائيلية، قارب صيد كانوا يعملون على متنه قبالة ساحل بحر شمال القطاع.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من سماح السلطات الإسرائيلية باستئناف عمل الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل بحر قطاع غزة، بعد منعهم منذ يوم السبت الماضي.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت إسرائيل توسيع مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً، في إطار التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية برعاية مصر والأمم المتحدة للتهدئة في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، شيع فلسطينيون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة جثمان الشهيد عبدالله عبدالعال الذي استهدفه أمس رصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

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