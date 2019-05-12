مقتل 4 أشخاص بقصف حوثي على "قعطبة"

عدن (الاتحاد)

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم جراء القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع. وأفاد سكان محليون في المدينة بأن الميليشيات نفذت أعمال قصف عشوائية على منازل المواطنين في أحياء متفرقة بضواحي مدينة «قعطبة»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مضيفاً أن أحد الصواريخ سقط على منزل أسرة المواطن «محمد بوتوة» وأسفر عن مقتل 4 من أفراد أسرته.

وفي سياق آخر، أتلفت قوات الجيش اليمني، الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة مناطق بمحور صعدة.

وقال قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي، إن قوات الجيش أتلفت 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها، بعد أن تم نزعها من مناطق «رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر» عقب تحريرها، حسبما أورد موقع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أمس.

وأوضح العقيد السلفي أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها، وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش والمدنيين.

من جهته، أكد قائد كتائب محور صعدة العقيد هاني باسلامة، بأن تلك الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي لم تشكل عائقاً أمام تقدم الجيش ولن تثنيه عن مواصلة عملياته حتى تحرير أراضي اليمن كافة، مشيراً إلى أن زراعة الألغام من قبل الميليشيات تمثل جريمة تضاف إلى رصيدهم الإرهابي.