إيران تحرك صواريخ باليستية وكروز على متن قوارب صغيرة في مياه الخليج وأمريكا تحشد قوات بحرية وجوية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 مايو 2019 01:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نقلت مواقع إخبارية عربية عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية قولها إن إيران حركت صواريخ باليستية وكروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري في مياه الخليج.

وقالت كذلك شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، إن الجيش الأمريكي لديه معلومات موثقة من أنه يمكت للحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية وكروز من على متن قوارب صغيرة، خاصة به في مياه الخليج.

كما أوضحت التقارير أن مخاوف أمريكية متزايدة من استخدام تلك القوارب عن طريق الميليشيات الشيعية في العراق أو الحوثيين في اليمن.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تلك المعلومات وصلت إلى البنتاغون الأمريكي، عن طريق مصادر استخباراتية عديدة قبل أسبوع واحد من أمس الجمعة، وهو ما دفع الولايات المتحدة لنشر تلك القوات الإضافية.

وسبق أن صرح مسؤول أمريكي الجمعة الماضية بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا من قبل إيران.

ويعزز القرار الدفاعات الأمريكية، ويأتي بعد أن عجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية، وإرسالها قاذفات إلى الشرق الأوسط، عقب ما قالت إنها دلائل مزعجة تشير إلى احتمال استعداد إيران لشن هجوم.

في المقابل، رفض الحرس الثوري الإيراني دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران إلى حوار، فيما هدد رجل دين إيراني واشنطن بتدمير أسطولها البحري بصاروخ واحد.

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وتواصل واشنطن حشد واستعراض قوات بحرية وجوية في الشرق الأوسط، في إطار تحرك بررته بتهديدات إيرانية جدية لمصالحها بالمنطقة، بينما ردت طهران بنشر صواريخ بالستية في مياه الخليج، وفق مصادر أميركية.

فقد وافق وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان على إرسال السفينة “يو أس أس أرلنغتون” إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى القطع البحرية الأميركية المنتشرة هناك.

وعلى متن السفينة أرلنغتون قوات من مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وستنضم هذه السفينة الهجومية البرمائية إلى حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” التي توجهت قبل أيام من البحر المتوسط إلى مياه الخليج، ضمن حشد يستهدف الرد على هجمات إيرانية محتملة على أهداف أميركية متنوعة بالمنطقة.

وشملت التعزيزات الأميركية إرسال قاذفات من طراز “بي 52” إلى قاعدة “العديد” في قطر، كما حطت قاذفات أخرى من الطراز نفسه في قاعدة أخرى بالمنطقة، يرجح أن تكون قاعدة الظفرة في الإمارات، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وبالتوازي مع الحشد العسكري الأميركي المستمر، نشر الأسطول الأميركي مقطعا يرصد طلعات جوية لمقاتلاته على متن الحاملة أبراهام لنكولن، ويستعرض قدراتها العسكرية.

المصدر: سبوتنيك \ وكالات