رسميا.. الدكالي يخفض ثمن 214 دواء جديدا وينشر القرار بالجريدة الرسمية

وقع أناس الدكالي، وزير الصحة، قرارا جديدا يتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب.

القرار رقم 1065.19 المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أرفقه وزير الصحة بلائحة تضم أسماء الأدوية التي طالها خفض السعر.

ويتعلق الأمر بـ214 دواء شملهم قرار خفض السعر، وذلك بناء على المرسوم الصادر في دجنبر 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة للعموم.

وأوضح القرار أنه جاء بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من طرف المؤسسات الصيدلية المعنية، كما اتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.