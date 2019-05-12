“الأسد” حمد الله “يزأر” بـ”هاتريك” جديد وهدف واحد يفصله عن تحطيم رقم تاريخي – فيديو

يواصل النجم المغربي، عبدر الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي تألقه اللافت هذا الموسم، وأضاف إلى سجله التهديفي الغزير “هاتريك” جديد، في مرمى نادي الحزم، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، برسم الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

وبهذه الثلاثية، يكون النجم المغربي قد ابتعد في صدارة هدافي الدوري السعودي، بعد أن بلغ هدفه الـ32، وهو على بعد هدف وحيد فقط من أجل تحطيم الرقم القياسي التاريخي، المسجل باسم حمزة إدريس، مهاجم نادي الاتحاد السابق.

وسيخوض حمد الله، آخر مباراة له، الأسبوع المقبل، أمام الباطن، الذي نزل سلفا للقسم الثاني، ما يعني أن الفريق الأصفر بات على بعد أمتار قليلة من لقب الدوري.

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إليكم ثلاثية حمد الله في هذه المباراة: