قبل نهائي “الكاف”.. طائرة خاصة تنقل الزمالك للمغرب والنادي يقدم طلبا لمولودية وجدة

قرر نادي الزمالك المصري، خصم نهضة بركان، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القدوم للمغرب على متن طائرة خاصة، وذلك من أجل ضمان شروط الراحة للاعبيه، قبل هذا الموعد التاريخي.

وحسب تقرير إعلامية مصرية، اليوم السبت، فإن إدارة النادي أمنت طائرة خاصة تقل اللاعبين للمغرب وتعيدهم لمصر، كا أنها تسارع الزمن من أجل تهييء جميع الظروف المرتبطة بالسفر والإقامة، بالإضافة إلى ملعب التداريب استعدادا للقاء.

وأكدت المصادر نفسها، أن إدارة النادي فتحت قنوات التواصل مع نادي مولودية وجدة، حتى يسمح لهم بالتدرب على أرضية ملعبه، وذلك بالنظر للقرب الجغرافي بين المدينتين، إذ أن بركان لا تبعد عن وجدة سوى بمدة 36 دقيقة فقط.

ويرغب الفريق المصري في تفادي الأخطاء التنظيمية التي وقع فيها فريق الصفاقسي التونسي، الذي اختار التدرب في البيضاء، والتي تبعد عن بركان بمسافة بعيدة.

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ومن المرتقب أن يحل ممثلين عن النادي المصري في الساعات القليلة المقبلة للمغرب، قبل حلول البعثة الزملكاوية، وذلك من أجل الوقوف على كل تفاصيل رحلة النادي وتنقله صوب المغرب.

جدير ذكره أن الفريق المصري، بلغ المباراة النهائية لكأس “الكاف” على حساب النجم الساحلي التونسي، بينما بلغ الفريق المغربي هذه المباراة على حساب الصفاقسي التونسي.

وستقام مباراة الذهاب في بركان، يوم 19 من شهر ماي الجاري، على أن تقام مباراة العودة في مصر، في 26 من نفس الشهر.