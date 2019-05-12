قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى وتخرج المعتكفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك، وأبعدت المعتكفين فيه بالقوة، وأجبرتهم على الخروج منه.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" أن مواجهات اندلعت بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال، التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.

وذكرت مصادر صحافية أن سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.

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وأوضح شهود أن قوات الاحتلال حظرت على 50 معتكفا التواجد داخل المصلى القبلي والمرواني.

ورجح معتكفون أن خطوة الاحتلال هدفها إخلاء باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين صباح الأحد.

وأدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، أمس السبت، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى.