ماذا قال فالفيردي عن مستقبله مع برشلونة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أن فريقه يسعى للفوز على خيتافي، الأحد، ضمن أحداث دوري الدرجة الأولى الإسباني، من أجل مصالحة الجماهير عقب الإقصاء الكارثي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حسم لقب الليغا لصالحه قبل 3 جولات من النهاية، بينما يسعى خيتافي لتأمين المركز الرابع لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "خيتافي يلعب مثل فالنسيا، يستغلون كل شيء، يجب علينا أن نأخذ خطوة للأمام، وأفضل شيء هو مواجهة منافس قوي لإظهار شخصيتك".

وأضاف "مباراة الأنفيلد؟ لم أرها مرة أخرى، لكن يجب تحليلها دائمًا، كيف كانت البداية، كنا نرغب في التسجيل، كنا نعرف أنهم سينجحون في هز الشباك، وفعلوا ذلك وسجلوا 4 أهداف".

وبسؤاله عن مستقبله، أجاب "أشعر بالقوة، وأنا بخير وأريد أن أتقدم خطوة للأمام، ولن أختبئ تحت الحجر".

وتابع "غرفة خلع الملابس؟ لقد تأثرنا ولن أنكر ذلك، نحن نتحمل هذه المسؤولية، المشكلة في الطريقة التي خسرنا بها، حيث لم نظهر بأداء جيد في الشوط الثاني وكان الأمر مؤلما، علينا أن نأخذ خطوة للأمام ولا يوجد حل آخر".

وأوضح "لقد تحدثت مع رئيس النادي وشعرت بالدعم منه، وإذا حدث شيء كهذا يمكنك كسر وحرق كل شيء، لكن بعد ذلك يجب أن تهدأ وتضع كل شيء في مكانه الصحيح".

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وعن مصير فيليب كوتينيو، علق "لا نتسرع، فالموسم لم ينته بعد، ننتظر خوض نهائي كأس الملك، كنا نريد تحقيق الثلاثية ولكننا سقطنا بطريقة مُذهلة، ونأمل أن يُساعدنا كوتينيو في الفوز".

وبسؤاله عن حالة لويس سواريز، أجاب "لست طبيبًا، لقد لعب لفترة طويلة من الوقت، وإذا كان اللاعب بحاجة إلى عملية جراحية، فيجب أن يخضع لها".

وأردف "بارتوميو نقل لي دعمه، أشعر وكأنني في فيلم الهروب الكبير، حيث كانوا يقبضون عليه في كل مرة يحاول الفرار من السجن، أريد أن نظهر بقوتنا في مباراة الأحد".

واستكمل "يمكن للجماهير إظهار ما يرونه مناسبا، لكنني أعتقد أنه في كل عثرة، تكون هناك فرصة للجميع، ونحن جميعًا متأثرون بما حدث، لكنها المباراة الأخيرة في ملعبنا، أعتقد أنها فرصة لمحاولة مساعدة الفريق، وليس القيام بما يتوقعه أعدائنا".

وعن مصير راكيتيتش، أجاب "لقد تحدثت إليه، وهو أراد التحدث معي، كل ما يمكنني قوله إنه محترف رائع، وشرح لي أنه ذهب لرؤية زوجته وبناته في إشبيلية وخرج والتقط شخص ما صورة له، ولا يمكن التشكيك في جودته الاحترافية".

وأتم "سنرى التشكيلة التي سأدفع بها غدًا، اللاعبون لديهم فكرة بأننا يجب أن نظهر قدراتنا ونحقق الانتصار".