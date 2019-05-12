جوايدو يسعى للتعاون مع البنتاجون لحل أزمة فنزويلا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، السبت، إنه طلب من مبعوثه للولايات المتحدة الاجتماع بمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "للتعاون" من أجل حل للأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح جوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، أنه حصل على وعد من الصين بأنها ستنضم إلى جهود دبلوماسية لدول من أوروبا وأمريكا اللاتينية تعرف باسم مجموعة الاتصال الدولي بشأن فنزويلا للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة.
وفي يناير/كانون الثاني، استند جوايدو إلى بند في الدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا قائلا إن عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.
واعترفت بجوايدو معظم الدول الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية لكن مادورو لا يزال يحتفظ بدعم الصين وروسيا وكوبا.
يذكر أن جهود جوايدو التي تستهدف الإطاحة بمادورو شهدت جمودا في الأسابيع الماضية بعد إحباط ما وصفته السلطات الفنزويلية بـ"محاولة انقلاب عسكري" في 30 أبريل/نيسان.
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