الرئاسة التونسية تنفي تعرض السبسي لأزمة صحية حادة

نفت مؤسسة الرئاسة التونسية، مساء السبت، تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي إلى أزمة صحية حادة.



وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، إنه لا صحة للأخبار التي انتشرت حول نقل السبسي إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية حادة.

وأوضحت قراش في بيان أن هذه الأخبار لا تمت للواقع بصلة، وهي مجرد شائعات تستهدف رئيس الدولة التونسية، معتبرة أن ترويج مثل هذه الأخبار مناف للأخلاق السياسية.



وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن السبسي تعرض لجلطة دماغية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات باريس.



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ويعود آخر ظهور للرئيس التونسي، في وسائل الإعلام، إلى أول أيام شهر رمضان الجاري، لتهنئة التونسيين بالشهر الكريم، وكشف خلال كلمته عن عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.



وقال عاطف محجوب القيادي بحزب نداء تونس لـ"العين الإخبارية"، إن مثل هذه الأخبار تروجها صفحات إخوانية لأهداف مجهولة، مؤكدا أنها تبحث عن إرباك أجهزة الدولة التونسية وبث الفوضى في عموم الشعب التونسي.



وأضاف أن نشر هذه الشائعات لا تخدم إلا الأطراف المعادية للدولة التونسية، خاصة في ظل توتر الأوضاع في دول الجوار؛ الجزائر وليبيا.



يشار إلى أن السبسي فاز بالانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 2014، ولا يسمح له الدستور التونسي إلا بتجديد عهدة أخرى لمدة 5 سنوات.

