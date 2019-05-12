شكرا لقرائتكم خبر عن أسر عناصر حوثية بمديرية عبس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أسرت قوات الجيش اليمني سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة، شمال غربي اليمن. أسرت قوات الجيش اليمني سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة، شمال غربي اليمن. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن المواجهات أسفرت اليوم (السبت) عن أسر سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية. وكان الجيش اليمني، تمكن مطلع الأسبوع الماضي من فرض سيطرته على قرى الخادمة ومحطة الظهر وقرية القائم بالمديرية.



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