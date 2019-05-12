«داعش» يتبنى قتل 11 نيجيرياً

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي اليوم (السبت)، أن التنظيم قتل 11 جندياً نيجيرياً في هجوم ببلدة جاجياجنان في شمال شرق البلاد. ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي اليوم (السبت)، أن التنظيم قتل 11 جندياً نيجيرياً في هجوم ببلدة جاجياجنان في شمال شرق البلاد. وقال التنظيم إنه شن الهجوم في البلدة الواقعة بولاية بورنو أمس (الجمعة)، ونشر صوراً لثكنات محترقة وقتلى زعم أنهم الجنود.



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