شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تصف انسحاب الحوثيين من الحديدة بالـ«مسرحية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عدن)

وصف وزير الإعلام بالحكومة اليمنية معمر الارياني، اليوم (السبت)، انسحاب ميليشيات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، من ميناء الحديدة،

بالـ «مسرحية» التي تهدف إلى «تضليل المجتمع الدولي».

وقال الارياني لرويترز: «ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل، في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن،.. مع أننا جادون في تحقيق السلام».

وكان شاهد من رويترز قد قال إن ميليشات الحوثي بدأت اليوم الانسحاب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، بموجب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متعثراً منذ شهور.