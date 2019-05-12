شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701. واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701. وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم (السبت)، بأن "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 250 مترًا، كما أقدم زورق مماثل في وقت لاحق على انتهاك البقعة الإقليمية المذكورة لمسافة 200 متر، ولمدة 15 دقيقة ".



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