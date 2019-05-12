إغاثة رمضانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان، حيث جرى توزيع 1500 سلة في مقاطعات غزر ونقر وهونزا في إقليم «جلجت بلتستان» بجمهورية باكستان الإسلامية.



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