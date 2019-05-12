شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة تفضح أردوغان: 3 آلاف معتقل فى الحبس الانفرادى بسجون أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد حالات القمع فى السجون التركية، خاصة فى ظل اتجاه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى إنشاء مزيد من السجون كى تستوعب المعارضين لسياساته.

ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن عالمة الاجتماع التركية أزجي يوسف أوغلو، تأكيدها أنها أجرت دراسة حول أوضاع المعتقلين والمسجونين بأحكام السجن المؤبد، موضحة أن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف معتقل فى تركيا داخل الحبس الانفرادى.

الصحيفة التركية المعارضة، أضافت أن تلك الأرقام تشير إلى المقارنة التي أجرتها بين البيان الأخير لوزارة العدل بتاريخ 21 فبراير 2014 والبيان الصادر عن النيابة العامة في سبتمبر2018، لافتة إلى أن أن تقرير وزارة العدل في عام 2014 كشف أن هناك 1453 سجينًا في الحبس الانفرادي، من بينهم 126 مسجونا بتهمة الإرهاب، و1327 بتهم قضائية أخرى.