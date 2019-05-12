شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: مصر ستمتلك أقوى اقتصاد صاعد فى الشرق الأوسط قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الوضع فى مصر تغير 360 درجة في كل شئ بعد ثورة 30 يونيو، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وإنه كان لدينا مشكلة فى الكهرباء، وأصبح لدينا فائض، وكان لدينا مشكلة فى الغاز، وأصبحنا نصدر.

وأضاف "عبد العال" في كلمته خلال حفل إفطار أبناء قنا والأقصر والصعيد السنوى، أن الوضع ليس ورديا، وأن المرحلة الصعبة انتهت، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد جني هذه الثمار، متابعا :" اجتماعيا، كنّا نعاني من القاتل الصامت ڤيروس سي، والآن تعلمون كيف استطاعت مصر التغلب عليه، وكذلك ما حققناه فى التأمين الصحى الشامل، فضلا عن معاش تكافل وكرامة، وزيادة الحد الأدنى للمرتبات.

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ووجه رئيس البرلمان كلمة للحضور قائلا : " ضعوا مصر علي خريطة الدول العربية، ستجدوا أن مصر أنقذت نفسها فى ظروف مضطربة، بفضل إرادة الله ورجال الوطن المخلصين، وتحت قيادة الرئيس السيسي، وعلينا أن نفخر أننا لدينا أقوى جيش عربى، وقريبا سنملك أقوي اقتصاد صاعد فى أفريقيا والشرق الأوسط".