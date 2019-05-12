زاسيبكين: موسكو تسعى لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط

أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين سعي موسكو لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط وإعادة الاستقرار لتلك المنطقة.
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش الملتقى الإقليمي لجمعيات خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية، أشار إلى أن "روسيا تسعى لإيجاد حلول سياسية سلمية لكافة النزاعات، وانتقال المنطقة من حالة الأزمة إلى حالة الاستقرار والأمن".
وأوضح أن "هذه هي الجهود الروسية في كافة المجالات، وبخاصة في سوريا، وكافة الأهداف معروفة، وأيضا نحن نشجع الجهود السلمية في كافة أنحاء الشرق الأوسط".
وحول إعلان إيران تخفيض بعض من التزاماتها الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي كرد على توقيع الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها، أشار إلى أننا "نريد تنفيذ الاتفاق النووي، لكن المشكلة الأساسية في الجانب الأمريكي الذي خرج من الاتفاق".
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