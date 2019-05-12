زاسيبكين: موسكو تسعى لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط

أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين سعي موسكو لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في منطقة ​الشرق الأوسط​ وإعادة الاستقرار لتلك المنطقة.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش الملتقى الإقليمي لجمعيات خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية، أشار إلى أن "​روسيا​ تسعى لإيجاد حلول سياسية سلمية لكافة النزاعات، وانتقال المنطقة من حالة الأزمة إلى حالة الاستقرار والأمن".

وأوضح أن "هذه هي الجهود الروسية في كافة المجالات، وبخاصة في ​سوريا​، وكافة الأهداف معروفة، وأيضا نحن نشجع الجهود السلمية في كافة أنحاء الشرق الأوسط".

وحول إعلان ​إيران​ تخفيض بعض من التزاماتها الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي كرد على توقيع ​الولايات المتحدة​ عقوبات جديدة عليها، أشار إلى أننا "نريد تنفيذ ​الاتفاق النووي​، لكن المشكلة الأساسية في الجانب الأمريكي الذي خرج من الاتفاق".