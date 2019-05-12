النشرة: إدخال مواطن إلى مستشفى البقاع بعد إصابته بطلق ناري

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن المواطن س. د. من بلدة تعلبايا، أدخل الى مستشفى البقاع بعد اصابته بطلق ناري، نتيجة تعرضه لاصابة داخل محله لبيع قطع السيارات، في المدينة الصناعية في زحلة.
وعلى أثرها حضرت القوى الأمنية والعسكرية وفتحت تحقيقاً بالحادث، كما حضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات، وسحب كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لمعرفة اسباب الحادثة وما اذا كان تعرض لاطلاق نار من قبل مجهول.
وأوضح مصدر طبي ان حالته حرجة ما استدعى ادخاله العناية المركزة، نتيجة اصابته بطلقة دخلت من خاصرته وخرجت من ظهره.
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