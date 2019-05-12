النشرة: إدخال مواطن إلى مستشفى البقاع بعد إصابته بطلق ناري

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن المواطن س. د. من بلدة ​تعلبايا​، أدخل الى ​مستشفى​ البقاع بعد اصابته بطلق ناري، نتيجة تعرضه لاصابة داخل محله لبيع قطع السيارات، في المدينة الصناعية في زحلة.

وعلى أثرها حضرت ​القوى الأمنية​ والعسكرية وفتحت تحقيقاً بالحادث، كما حضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات، وسحب كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لمعرفة اسباب الحادثة وما اذا كان تعرض ل​اطلاق نار​ من قبل مجهول.

وأوضح مصدر طبي ان حالته حرجة ما استدعى ادخاله العناية المركزة، نتيجة اصابته بطلقة دخلت من خاصرته وخرجت من ظهره.