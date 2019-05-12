جريح في حادث صدم دراجة كهربائية عند دوّار حارة صيدا - مجدليون

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع ​حادث صدم​ لدراجة كهربائية عند دوار ​حارة صيدا​ - ​مجدليون​ شرق صيدا أدّى الى إصابة السوري (ضياء ح.) 22 سنة، في قدمه ورضوض في الوجه. وقد عمِلت فِرق الإسعاف في الجمعيّة الطبيّة الإسلاميّة على إسعافه ونقله الى مستشفى الهمشري للمعالجة.

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