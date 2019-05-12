حنكش: للجنة محايدة تحسم الجدل بموضوع التوتر العالي في المنصورية

علق عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، على موضوع ​خطوط التوتر العالي​ في ​المنصورية​ والتحركات ضدها، قائلا: "طلب واحد ووحيد حملناه معنا الى ​بكركي​، لجنة محايدة من جامعتين موثوقتين، AUB وUSJ، تحسم الجدل بين الدراسات المتناقضة؛ هل هذا الطلب كثير على المواطنين؟ لم نرد الدخول في التقنيات، لأن لكل فريق رأيه ووجهة نظره، لن يقنع أحد الآخر، تصرفات بوليسية، قمعية، فوقية، متسلطة و"قوية" على ناسها فقط".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت حنكش إلى أن "أهالي ​عين سعادة​ تحركوا بدعم من الكتائب استعمل كافة وسائل الضغط، إعتصامات سلمية، مواجهة قمع السلطة، إجتماعات تقنية مع الوزارة والتواصل مع المعنيين وصولا إلى تسليم القضية إلى البطريرك بإنتظار حل يرضي الأهالي، أعلى من البطريرك في الله".

وأشار إلى أنه "أما للمتغيبين نقول، أنتم وفريقكم السياسي لم تعترضوا لا في لجنة ​خطة الكهرباء​، ولا في ​الحكومة​، لا بل أنتم شركاء بقرار فرضها بالقوة. فكفى بكاء على الأطلال وتقاسم أدوار. الأهالي على حق، سنبقى الى جانبهم طالما هم مستمرون بمناهضة إستهتاركم، وهذا له عدة أشكال ستظهر في الأيام المقبلة".