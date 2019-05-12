"البنتاغون": تخصيص 1.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" عن "تخصيص مبلغ 1.5 مليار ​دولار​ إضافي لبناء جزء من الجدار الحدودي، الذي يسعى الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لتشييده على الحدود مع ​المكسيك​، لمنع تدفق ​المهاجرين​ غير الشرعيين، بعد توجيه مليار دولار للغرض نفسه في آذار الفائت".

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