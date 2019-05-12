ذكرت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أن التنظيم قتل 11 جنديًا ​نيجيريا​ في هجوم ببلدة جاجياجنان في شمال شرق البلاد. وأشار التنظيم إلى أنه شن الهجوم في البلدة الواقعة بولاية بورنو أمس الجمعة، ونشر صوراً لثكنات محترقة وقتلى زعم أنهم الجنود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داعش يعلن قتله 11 جندياً في هجوم في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.