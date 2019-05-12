نوفوستي: قطع إمدادات المياه عن سفارة فنزويلا في واشنطن

قطعت السلطات الأميركية خطوط المياه عن السفارة الفنزويلية في ​واشنطن​، حيث يقيم نشطاء أميركيون يدعمون الرئيس ​نيكولاس مادورو​، حسبما قالت إحدى قادة مجموعة المبادرة في السفارة.

ونقات وكالة "نوفوتسي" الروسية عن الناشطة الأميركية ميديا بنجامين، قوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "السلطات الأميركية أغلقت المياه في السفارة الفنزويلية لإرغامنا على المغادرة"، مشيرة إلى أن "لا كهرباء ولا ماء وقليل من الطعام لدينا".

ووفقا لها، فإن النشطاء "متماسكون بحزم"، موضحة أن "الكهرباء مقطوعة عن السفارة منذ منتصف الأسبوع، ومع ذلك، حتى الآن، كان هناك نظام إمدادات المياه".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من شهر يقيم في مبنى السفارة نشطاء أميركيون غير حكوميين يدعمون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.