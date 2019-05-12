وزير الإعلام اليمني: ما قامت به جماعة "أنصار الله" في الحديدة مسرحية مكررة

أكد وزير الإعلام ​اليمن​ي ​معمر الإرياني​ أن "ما قامت به جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في ​الحديدة​ مسرحية مكررة عبر تسليم إدارة الموانئ لعناصرها بزي مدني".

وخلال تصريحات صحفية، أوضح الإرياني أن "أنصار الله تستمر في التنصل من تنفيذ بنود ​اتفاق السويد​ وتحاول الالتفاف على التفاهمات التي أنجزتها لجنة التنسيق المشتركة في الحديدة".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" أنها بدأت بإشراف أممي إعادة انتشار متزامنة ومن طرف واحد في موانئ الحديدة الثلاثة على ساحل اليمن الغربي، بيد أن ​الحكومة​ سارعت إلى التشكيك في العملية.