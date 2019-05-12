أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "ما قامت به جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الحديدة مسرحية مكررة عبر تسليم إدارة الموانئ لعناصرها بزي مدني".
وخلال تصريحات صحفية، أوضح الإرياني أن "أنصار الله تستمر في التنصل من تنفيذ بنود اتفاق السويد وتحاول الالتفاف على التفاهمات التي أنجزتها لجنة التنسيق المشتركة في الحديدة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" أنها بدأت بإشراف أممي إعادة انتشار متزامنة ومن طرف واحد في موانئ الحديدة الثلاثة على ساحل اليمن الغربي، بيد أن الحكومة سارعت إلى التشكيك في العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني: ما قامت به جماعة "أنصار الله" في الحديدة مسرحية مكررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.