نقابة “دحمان” ترفض الاقتطاع من الأجور وتعلنا برنامجا احتجاحيا ضد “أمزازي”

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (النقابة الشريكة لحزب العدالة والتنمية)، عن برنامج احتجاجي نضالي في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.

وقال الجامعة اليوم السبت، إنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وقال بيان للنقابة، وقعه الكاتب العام الوطني للجامعة، عبد الاله دحمان، إنها تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات طيلة شهر ماي على صعيد الأقاليم والجهات.

وجددت النقابة رفضها الاقتطاع من الأجور كما استنكرت ما اعتبرته مقاربة أمنية في التعاطي مع مطالب الشغيلة، معلنة “التضامن المطلق مع ضحايا هذه المقاربة من نساء ورجال التعليم وذويهم”.

وطالب النقابة من الحكومة والوزارة الوصية، التعجيل بحل جميع الملفات العالقة، للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدء بملف أساتذة التعاقد، ثم ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985- 2003، المرتبين في السلم التاسع..