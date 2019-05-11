احتجاجات واعتصامات لأرامل ومواطنين ضد أعوان سلطة بسبب القفة الرمضانية…ومحتجة: “طمعوا فجوج قوالب ديال السكر”

عرفت قيادة أولاد سعيد الواد إقليم بني ملال، احتجاجات، صباح اليوم السبت، لأرامل ومواطنون، ضد ما أسموه ب”تلاعبات لأعوان سلطة، حرمتهم من الاستفاذة من القفة الرمضانية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس قبل أيام”.

وقال الحقوقي المختار الحنصالي، ل “اليوم 24” إن أكثر من 75 أسرة تعتصم الآن داخل قيادة اولاد سعيد الواد، للمطالبة بفتح تحقيق، في التلاعبات التي عرفتها عملية توزيع القفة الرمضانية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المعتصمين، يتهمون أعوان سلطة، بالتميز والتلاعب في لائحة الأسرة المستفيدة، وأن المعتصمين تفاجؤوا من غياب القفة عنهم لهذه الموسم.

في حين صرحت إحدى المعتصمات، أن أعوان السلطة “طمعو فجوج قوالب ديال السكر “، وحرموا الفقراء من القفة، وأنهم سيعتصمون داخل القيادة، حتى تحقيق مطلبهم، وهو الاستفادة من القفة الرمضانية.