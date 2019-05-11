مقروف: “رئيس الجامعة التونسية اعتذر للقجع بسبب ما وقع في بركان”

قال محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن وديع الجريء، رئيس الجامعة التونسية للعبة، قد قدم اعتذارا رسميا لنظيره المغربي، فوزي لقجع، على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراة نهضة بركان والصفاقسي التونسي، في إباب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وأكد مقروف، في تصريحات إذاعية، بأن الجريئ، ربط اتصالا هاتفيا مع لقجع، واعتذر منه نيابة عن النادي الصفاقسي والعائلة الكروية التونسية على الأحداث اللارياضية التي نشبت بعد المباراة، بعد أن أقدم عدد من لاعبي الفريق على الاعتداء بالضرب واللكم على الحكم، وأحدثوا فوضى عارمة في الملعب.

كما قام عدد من لاعبي الفريق التونسي، بتكسير وتخريب بمرافق وتجهيزات مستودع الملاعب الخاص بالنادي في الملعب البلدي.

جدير ذكره، أن وديع الجريء، سيحل غدا الأحد بالقاهرة من أجل عقد جلسة استماع، رفقة أعضاء النادي التونسي مع لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل “الكشف عن ظروف وملابسات هذه الأحداث”، قبل أن يصدر “الكاف” عقوباته على الصفاقسي، التي من المنتظر أن تكون ثقيلة.