ريال مدريد سيتحرك لضم نيمار في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يواصل سعيه من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن محاولات إدارة الملكي لضم نيمار لا تتعلق بالمال فقط، بل تحاول تفادي أي صدام مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

وأضافت أن الصفقة تتوقف على مدى نجاح نيمار في إقناع مسؤولي البي إس جي بالسماح له بالرحيل، وقتها لن يتردد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في دفع 250 مليون يورو لضم النجم البرازيلي.

وأشارت "قبل 59 يومًا من بداية فترة الإعداد للملكي، استقر المدرب زين الدين زيدان مع بيريز على إتمام 3 صفقات، وهي هازارد ويوفيتش وفيرلان ميندي".

وتابعت "يبقى الخلاف على صفقة بوغبا، الذي يصر زيدان على ضمه، في الوقت الذي يريد فيه بيريز، التعاقد مع فان دي بيك لاعب أياكس أو كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، لعدم القناعة التامة في دفع 180 مليون يورو لضم بوغبا نظرًا لتذبذب مستواه والانتقادات الموجهة دائمًا لشخصيته".

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وأوضحت أن ريال مدريد أتم بالفعل صفقتي التعاقد مع إيدير ميليتاو لاعب بورتو مقابل 50 مليون يورو، ورودريغو جويس مهاجم سانتوس الواعد مقابل 45 مليون يورو.

أما ملف الراحلين عن جدران البرنابيو، فإن زيدان قرر الاستغناء عن الثلاثي غاريث بيل وماركوس يورنتي وداني سيبايوس، وأبلغهم شخصيًا بعدم حاجته لهم، في الوقت الذي يحيط الغموض بمستقبل الثنائي ماريانو دياز وفاييحو.

وألمحت الصحيفة إلى التراجع عن الاستغناء عن كل من إيسكو وتوني كروس وكيلور نافاس وناتشو وإبراهيم دياز وريجيلون.

أما ملف المعارين، فإن النية تتجه لبيع الحارس لونين، بينما يبقى مصير كل من خاميس رودريغيز وماتيو كوفاسيتش وثيو هيرنانديز وراؤول دي توماس ومارتن أوديجارد غامضًا.