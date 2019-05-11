كفر كنا: إصابة خطيرة لفتى أصيب "برصاصة طائشة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عامًا بجراح، مساء السبت، إثر تعرّضه لإطلاق نار في قرية كفر كنا.

وقالت مصادر طبيّة إن جراح الفتى توصف بالخطيرة، ونقل على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى رمبام بحيفا.

وقال شهود عيان إن الفتى أصيب "برصاصة طائشة" إثر تواجده في متجر تعرّض لإطلاق نار من قبل مجهولين.

يذكر أن المجتمع العربي في البلاد فقد، الأسبوع الماضي، الفنان توفيق زهر برصاصة طائشة أثناء شرائه كعكة مع حفيدته من مخبز، وشيّع بجنازة مهيبة.