فنزويلا: مادورو يتهم رئيس جهاز الاستخبارات بالعمال لـ(سي آي ايه)

في السياسة 12 مايو,2019 نسخة للطباعة

كاراكاس ـ (د ب أ): اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس جهاز الاستخبارات السابق مانويل ريكاردو كريستوفر فيجيرا بأنه كان عميلا لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه). واتهم مادورو فيجيرا بأنه أحد المنظمين لما أسماه محاولة الانقلاب التي قامت بها المعارضة الأسبوع الماضي. وخلال محاولة الانقلاب التي وقعت الأسبوع الماضي، تردد أن فيجيرا ساعد زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز على الهروب من مقر الإقامة الجبرية. وتسببت محاولة الانقلاب الفاشلة بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية، للإطاحة بالرئيس مادورو في فرار العديد من نواب المعارضة إلى سفارات أجنبية في العاصمة كاراكاس أو مغادرة فنزويلا. ويبدو أن محاولة الانقلاب لم تنجح بسبب عدم حصولها على دعم القوات المسلحة. على صعيد اخر قالت محكمة العدل العليا في فنزويلا، إن المعارض البارز إدجار زامبرانو تم إيداعه بمقر إدارة الشرطة العسكرية بقلعة تيونا في العاصمة كاراكاس وإنه سيتم التحقيق معه بتهم من بينها الخيانة والتآمر والتمرد المدني. وأثار اعتقال زامبرانو الذي يتولى منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة الأربعاء الماضي موجة عارمة من الاحتجاجات الدولية. وقالت المحكمة إن زامبرانو مشتبه في تورطه في محاولة انقلابية مزعومة في 30 أبريل قادها زعيم المعارضة خوان جوايدو ، الذي يرأس الجمعية والذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا والذي يحاول إقالة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة. ويخضع العديد من المشرعين الآخرين للتحقيق فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب المزعومة، حيث لجأ اثنان منهم إلى السفارة الإيطالية في كاراكاس والثالث إلى السفارة الأرجنتينية. من جهتها وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق العقوبات على فنزويلا لتشمل قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس نيكولاس مادورو. ويحرص البيت الأبيض على إظهار أن القوة الدافعة في حملته المستمرة منذ أربعة أشهر ضد مادورو لم تضعف، لا سيما بعد فشل انتفاضة في الأسبوع الماضي قادها زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تدعمه الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية. وبرغم العقوبات الأميركية المشددة على قطاع النفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فقد ظل مادورو ممسكا بزمام السلطة بدعم من كوبا وروسيا والصين، ويحتفظ بدعم الجيش والمؤسسات الأخرى في الدولة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يمكن الآن فرض عقوبات على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، علاوة على العقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي النفط والبنوك. وقال مسؤول أميركي إن الإجراء يمثل تحذيرا للشركات الأجنبية التي تورد قطع الغيار العسكرية أو معدات وخدمات الاتصالات. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء أيضا شركتي شحن أخريين وناقلتي نفط لشحنها الخام من فنزويلا إلى كوبا. وذكرت وزارة الخزانة أن الشركتين هما مونسون نافيجيشن كورب ومقرها جزر مارشال، وسيرينيتي نافيجيشن ومقرها ليبيريا. وشملت العقوبات ناقلتين تملك كل من الشركتين إحداهما وترفعان علم بنما. وتمنع العقوبات الشركات والسفن من التعامل مع الأمريكيين والشركات الأميركية، كما تجمد أي أصول مملوكة للشركات في الولايات المتحدة.

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