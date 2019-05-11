(قوى الحرية السودانية): المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب

الخرطوم ـ وكالات: أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية (تحالف يضم أحزابا معارضة وتجمع المهنيين ومنظمات مجتمع مدني) أمس استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية بشأن الحكم الانتقالي. مؤكدة رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيدا عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة .

وأوضحت قوى التغيير في بيان صحفي: “تلقينا اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة”. وتابع البيان :”يأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار، لأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية”.

وقالت قوى التغيير إنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي دفعت له بها كتابة، وأشارت إلى نجاح الطرفين في تحديد نقاط الخلاف حول الإعلان الدستوري، واكدت أن النقاش حولها سيكون حاسما. وشدد البيان على الاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة السودانية.

وفي المقابل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه وجه دعوة إلى ممثلي تحالف قوى الحرية والتغيير، من أجل الاجتماع والتفاوض اليوم الأحد.

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، الذي يضم تجمع المهنيين، قد أعلن، مساء الجمعة، وقف التفاوض مع المجلس العسكري إلى حين تشكيل مجلس قيادي للتحالف. ووفقا للمصادر فإن القيادة الموحدة ستبحث مع المجلس العسكري الانتقالي نقاط الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية في السودان، عقب سقوط نظام البشير.

إلى ذلك، أعلنت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وصول وفد مقدمة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للترتيب لعودة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان للخرطوم، والدخول في تفاوض مع المجلس العسكري لإنهاء الحرب. وقالت الحركة الشعبية (فصيل مسلح يقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان)، في بيان، إنها ستوفد إلى الخرطوم وفد مقدمة من سبعة أشخاص برئاسة الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية مبارك اردول. وشدد البيان على ضرورة أن يكون وقف الحرب بمسارح العمليات المختلفة أولوية المرحلة المقبلة، داعيا قوى الكفاح المسلح والجيش السوداني لبناء ترتيبات أمنية جديدة لمصلحة الخليج 365 ووقف الحرب في أنحاء السودان.