أفغانستان: مقتل 20 مسلحا من طالبان في عمليات نفذتها القوات الخاصة

في السياسة 12 مايو,2019 نسخة للطباعة

كابول ـ وكالات: قُتل 20 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، خلال عمليات لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في ثمانية أقاليم بالبلاد، في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء أمس. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن القوات التابعة للعمليات الخاصة الأفغانية نفذت غارة بمنطقة جارم سير بإقليم هلمند ودمرت 240 رطلا من المتفجرات محلية الصنع، ومجموعة صغيرة من مكونات العبوات الناسفة. يأتي ذلك بعد شهر من إصابة 12 مدنيا، من بينهم ستة أطفال بجروح خطيرة بسبب قنبلة مغناطيسية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان. ونفذت القوات الخاصة الأفغانية عمليات مماثلة في منطقة شاه والي كوت بإقليم قندهار، ومنطقة “تارين كوت” بإقليم أوروزجان، مما أسفر عن مقتل مقاتل من طالبان واعتقال ثمانية آخرين. وقبل يومين، قُتل ثلاثة من قادة طالبان في منطقة تارين كوت، فيما يتواصل الضغط على المقاتلين في إقليم أوروزجان. على صعيد اخر قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن مستشارة برلمانية قُتلت برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة الأفغانية، كابول صباح أمس. ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أمس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي قوله إن مينا مانجال، مستشارة اللجنة الثقافية بالبرلمان قُتلت حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا في منطقة الشرطة الثامنة بالمدينة. وأضاف رحيمي أن مانجال قُتلت برصاص مسلحين مجهولين، وتم فتح تحقيق بشأن الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. يأتي إغتيال المستشارة مانجال في إطار هجمات يشنها مسلحون مجهولون مستهدفين نواب برلمانيين، كان أخرها في شهر مارس الماضي عندما تم قتل نائب برلماني سابق عن إقليم أوروزجان الأفغاني. على صعيد اخر نفى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اعتزام بلاده إعادة المهاجرين ألأفغان إلى بلادهم. وقال عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /إرنا/ أمس :”إن حديثنا كان مع الغرب، وغيرهم من المسؤولين الذين سببوا العديد من المشاكل في أفغانستان، وعليهم تحمل المسؤولية”. وأضاف عراقجي في تصريحاته حول الاستنتاج الخاطئ من تصريحاته الأخيرة حول المهاجرين الأفغان، قائلا: هناك حقا سوء استنباط، وسوء فهم كبير إزاء تصريحاتي الأخيرة، البعض قال إن عراقجي أعلن أنه يتعين علينا أن نقول وداعا للإخوة والأخوات الأفغان في إيران، إذا ازداد الحظر ضد إيران، أنا لم استخدم هذه العبارات، وليس لدينا خطة من هذا القبيل، ليس لدي الجمهورية الإسلامية مثل هذا البرنامج ولا وزارة الخارجية”. وكان عراقجي قد صرح في حديث لوكالة /إرنا/ بأن إيران طيلة 40 سنة قامت بواجبها بكل سخاء حيال المهاجرين الأفغان، داعيا الدول الغربية بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. وأعرب عراقجي عن دهشته لبعض التعليقات والاستنتاجات الخاطئة بشأن تصريحاته في الأجواء الافتراضية، مضيفا أن ملف المهاجرين واللاجئين هو موضوع دولي، تدخل إدارته، وتوفير التكاليف المترتبة عليه في خانة المسؤولية الدولية، بحسب وكالة/إرنا/. وفصل عراقجي بين ما قام به الشعب الايراني وفق معتقداته الانسانية والاسلامية خلال 4 عقود باستضافة كريمة وسخية للاجئين والمهاجرين من أفغانستان وغيرها، وبين مسؤولية يجب أن تتحملها الدول الغربية في هذا الشأن. وأوضح أنّ الدول الاوروبية عليها دفع حصتها في استقبال المهاجرين عبر قبول تكاليفهم أو استقبالهم بشكل مباشر علي أراضيها، معتبرا إياها سببا للكثير من المصائب والويلات التي لحقت بشعب أفغانستان. وأكد عراقجي أن الحظر الظالم وغير القانوني من جانب الادارة الاميركية ضد ايران، يفتقر لتبريرات مقبولة رافضا مساعي تلك الحكومة لتهديد المصالح المالية للجمهورية الاسلامية الايرانية.