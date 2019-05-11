خارجية فلسطين: الاحتلال يستغل (يورو فيجن) لترسيخ استعماره

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين اتحاد الإذاعات الأوروبية إلى سحب أي مواد ترويجية لمسابقة “يورو فيجن للأغنية 2019″ التي تم تصويرها في مدينة القدس المحتلة، احتراما لحقوق الشعب الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي.

وطالبت الخارجية في رسالة للاتحاد نشرتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بـ “عدم السماح لسلطات الاحتلال باستغلال هذا الحدث العالمي لترسيخ استعمارها، وإخفاء واقعها الاستعماري وممارسات التمييز العنصري، وانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق، نظرا لما يتمتع به اتحاد الإذاعات الأوروبية من القدرة على التأثير على الرأي العام العالمي، بما قد يساهم في تطويع الفكر، وقبول سلوكها وممارسات إسرائيل غير القانونية”. وشددت الخارجية على أن “ما تقوم به سلطات الاحتلال من بث مواد ترويجية تلغي وجود دولة فلسطين عن الخارطة المستخدمة كشعار للمسابقة، ودون وجود موقف رافض وواضح من اتحاد الإذاعات، يشكل اعترافا ضمنيا من قِبل يوروفجن بهذه السياسات الإسرائيلية غير المشروعة التي تنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وغيرها من الحقوق الثقافية، بما يتنافى مع سياسات الاتحاد الأوروبي، وهو امر غير مقبول”. وعبرت الخارجية، في رسالتها، عن “موقفها الرافض لإقامة هذا الحدث الهام مع دولة استعمارية تنتهك القانون الدولي بلا هوادة، وتضطهد الفلسطينيين، وكذلك تضم الأراضي بشكل غير قانوني وتنهب مواردها الطبيعية للشعب الفلسطيني”. وقالت إن “إصرار اتحاد الإذاعات الأوروبية على الاستمرار في بث المواد الترويجية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في مسابقة هذا العام بالرغم من الضغط الرسمي والشعبي والدولي، يضع الاتحاد تحت مسؤولية التواطؤ المباشر في تزوير هوية المدينة المقدسة وتاريخها الوطني”. وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن “رسالة الفن، ورسالة اليورو فيجن يجب ان تتنافى مع الاستعمار، والاحتلال”، وطالبت “اليورو فيجن” بـ “اتخاذ مواقف واضحة تجاه استغلالها من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال”. وأكدت على ضرورة أن “يتسق اتحاد الإذاعات الأوروبي مع مواقف الاتحاد الأوروبي، ومبادئ القانون الدولي الراسخة في احترام وضمان احترام حقوق الشعوب، ومنع تزوير روايتها وتاريخها وتراثها”.