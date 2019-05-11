عمليات مكثفة للجيش السوري تستهدف مقرات (النصرة) بإدلب

في السياسة 12 مايو,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365:

دمرت وحدات من الجيش السوري بضربات مركزة مقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن وحدات من الجيش السوري نفذت عمليات مكثفة على محاور تحرك الإرهابيين بين ريفي حماة وإدلب أسفرت عن تدمير آليات وعتاد بين قريتي حيش وكفر سجنة، كما انها أوقعت قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية التي جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف إدلب.

وألحقت وحدات الجيش أمس الاول خسائر كبيرة بالتنظيمات الإرهابية في كفر سجنة والشيخ مصطفى بداما وكفرنبل ومعرتمصرين بريف إدلب وعابدين وحرش القصابين وأطراف كفرنبودة كفرزيتا واللطامنة وحصرايا والزكاة والصياد والأربعين بريف حماة.

سياسيا، صرح نائب المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف للصحفيين، بأن روسيا عارضت وعرقلت بيان مجلس الأمن الدولي حاول تزييف الأوضاع في مدينة إدلب. وقال سافرونكوف “لم نمرر وعرقلنا بيان مجلس الأمن للصحافة، الذي أعدته كلا من بلجيكا وألمانيا والكويت، وكان معنى يتزييف الأوضاع في مدينة إدلب “. وأضاف أنه في سوريا “يوجد محادثات مع الزملاء الأميركيين حول القنوات المهنية، والقنوات العسكرية، والقنوات السياسية”. وأردف “هناك أشخاص يناقشون الوضع بناءا على الحقائق وبأيديهم الخرائط، ويفهمون الوضع في المسرح السوري”.

وتابع “نحن الآن على اتصال بالأميركيين وهناك حوار، وهذا هو السبب في أن الأميركيين قرروا عدم إخراج أي معلومات غير ضرورية من مشاورات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأننا حاولنا الشرح بعيدا عن الكاميرات، ويجري العمل لإيجاد قواسم مشتركة في هذا الموقف”. واختتم قائلا “يجب التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامتها واستقلالها ليس بالأقوال بل بالأفعال”.

إلى ذلك، عثرت السلطات السورية المختصة، خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الجهات المختصة عثرت على أسلحة وعتاد وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة.

وكانت السلطات السورية قد عثرت في الـ 23 من أبريل الماضي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة من مخلفات التنظيمات الإرهابية بعضها أميركي وإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت الوكالة أن من بين المضبوطات كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة بعضها أميركي وإسرائيلي.

وأشارت إلى أن المضبوطات احتوت على “رشاشات متوسطة عيار 37 مم و23 مم و14.5 مم و ذخيرة قاذف مضاد للدروع و ذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات والألغام غرب الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائي “الثريا” وجهاز بث أنترنت فضائي غربي الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية “غرف عمليات وجهاز توليد هواء” وأدوية متنوعة وعدد من الآليات المسروقة كان يستخدمها الإرهابيون”. وبفضل عمليات التمشيط التي تقوم بها الأجهزة السورية المختصة، يستمر تساقط مستودعات الأسلحة والذخائر التي خلفتها التنظيمات المسلحة في المناطق التي حررها الجيش السوري.