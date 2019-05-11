وزير يمني يكشف "مسرحية" تسليم الحوثي ميناء الحديدة

كشف معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، السبت، المسرحية الهزلية التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء تسليم ميناء الحديدة اليمنية.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "نسخة مكررة لمسرحية تسليم مليشيا الحوثي ميناء الحديدة، مشرف المليشيا الحوثية الإيرانية في مدينة الحديدة أبوعلي الكحلاني، ارتدى ثيابا مدنية وتسلم إلى جانب المدعو محمد قحيم والوشلي وعدد من قيادات المليشيا الميناء من عناصرهم المسلحة الذين ارتدوا الزي العسكري ".





ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن "المدعو أبوعلي الكحلاني هو المرافق الشخصي لعبدالملك الحوثي والمسؤول الأمني والعسكري الأول عن المليشيا الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة، كما هو المدعو محمد عياش قحيم والوشلي من قيادات المليشيا المتورطة في أعمال قتل وإرهاب واعتداءات على المواطنين في الحديدة".



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وشدد الإرياني على أن "ما قامت به المليشيا الحوثية اليوم من مسرحية مكررة بتسليم إدارة الميناء لعناصرها (بزي مدني) يكشف عن استمرارها في التلاعب والتملص من تنفيذ بنود اتفاق السويد، ومحاولاتها الالتفاف على التفاهمات التي أنجزتها لجنة إعادة التنسيق المشتركة وشرعنة انقلابها عبر انتهاج سياسة التضليل والخداع".





وكان فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، قرر السبت، تعليق اجتماعاته مع لجنة المراقبين الأمميين إلى أجل غير مسمى.



وطالب الفريق الحكومي اليمني، في بيان، رئيس لجنة إعادة انتشار الأممية، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، بموقف واضح تجاه "المسرحية" الحوثية للانسحاب من موانئ الحديدة.



وأكد أن التعليق سيستمر حتى إصدار الخبراء الأمميين موقفاً واضحاً من الانسحاب الحوثي الأحادي، بعد أنباء عن مباركتهم لتلك الخطوات.