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سياسيون ألمان يطالبون باعتقال مسؤولين أتراك أمروا بتعذيب صحفي ألماني

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جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طالب سياسيون ألمان، السبت، بإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن تعذيب الصحفي الألماني دينس يوجيل، في سجون تركيا.

وفي تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الخاصة، قال عضو البرلمان الألماني البارز جيم أوزدمير إن “اتهامات التعذيب التي وجهها يوجيل للمسؤولين الأتراك، خطيرة ولا ينبغي تجاهلها”، وتابع “لا بد أن تعمل السلطات الألمانية على تحديد هوية المسؤولين عن تعذيبه، وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم حتى يتسنى توقيفهم بمجرد دخولهم ألمانيا”.

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وأضاف أوزدمير “لا بد أن يمثل هؤلاء المسؤولين أمام القضاء الألماني”، متابعا “يجب أن يشعر أردوغان أنه سيواجه مسؤولية قانونية عن أفعاله، هو وأتباعه على حد سواء”.

كان الصحفي الألماني دينس يوجيل قال في إفادة كتابية قدمها أمس الجمعة، للمحكمة الابتدائية في برلين، إنه تعرض للضرب والركل والإهانة والتهديد على يد مسؤولين في سجن “سيليفري” شديد الحراسة بالقرب من إسطنبول على مدار 3 أيام في بداية سجنه عام 2017.

وأضاف يوجيل أن عمليات تعذيبه تمت بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو مقربين منه، وجاءت نتاجا لحملة التحريض التي شنها ضده وتحت مسؤوليته.

وقضى يوجيل عاما في السجن في تركيا بتهم الترويج للإرهاب، قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير 2018 بضغوط ألمانية، وتمت إعادته رغم استمرار محاكمته في أنقرة.

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