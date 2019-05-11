الان تتابع سياسيون ألمان يطالبون باعتقال مسؤولين أتراك أمروا بتعذيب صحفي ألماني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
طالب سياسيون ألمان، السبت، بإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن تعذيب الصحفي الألماني دينس يوجيل، في سجون تركيا.
وفي تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الخاصة، قال عضو البرلمان الألماني البارز جيم أوزدمير إن “اتهامات التعذيب التي وجهها يوجيل للمسؤولين الأتراك، خطيرة ولا ينبغي تجاهلها”، وتابع “لا بد أن تعمل السلطات الألمانية على تحديد هوية المسؤولين عن تعذيبه، وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم حتى يتسنى توقيفهم بمجرد دخولهم ألمانيا”.
وأضاف أوزدمير “لا بد أن يمثل هؤلاء المسؤولين أمام القضاء الألماني”، متابعا “يجب أن يشعر أردوغان أنه سيواجه مسؤولية قانونية عن أفعاله، هو وأتباعه على حد سواء”.
كان الصحفي الألماني دينس يوجيل قال في إفادة كتابية قدمها أمس الجمعة، للمحكمة الابتدائية في برلين، إنه تعرض للضرب والركل والإهانة والتهديد على يد مسؤولين في سجن “سيليفري” شديد الحراسة بالقرب من إسطنبول على مدار 3 أيام في بداية سجنه عام 2017.
وأضاف يوجيل أن عمليات تعذيبه تمت بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو مقربين منه، وجاءت نتاجا لحملة التحريض التي شنها ضده وتحت مسؤوليته.
وقضى يوجيل عاما في السجن في تركيا بتهم الترويج للإرهاب، قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير 2018 بضغوط ألمانية، وتمت إعادته رغم استمرار محاكمته في أنقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسيون ألمان يطالبون باعتقال مسؤولين أتراك أمروا بتعذيب صحفي ألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.