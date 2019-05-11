الان تتابع دبي: الأشقاء السعوديون يستحوذون على النسبة الأكبر من السياحة الخليجية الوافدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن ارتفاع عدد الزوار الخليجيين في دبي خلال الربع الأول 2019 نحو إلى 807 آلاف زائر، يشكلون 17% من مجمل عدد زوار الإمارة.

ووفقا لبيانات دائرة السياحة فإن الأشقاء السعوديون استحوذوا على 51% من مجمل عدد الزوار الخليجيين الذين زاروا دبي من يناير وحتى نهاية مارس وبلغ 412 ألف زائر.

ويأتي تدفق العائلات السعودية لزيارة دبي بدعم تطور البنية التحتية وسهولة المواصلات، حيث يزيد حجم الحركة الجوية بين الإمارات والمملكة على 600 رحلة أسبوعياً، بحسب صحيفة البيان.

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ويصل إشغال الرحلات إلى أكثر من 90%، لا سيما خلال مواسم الأعياد، وهو ما يشجع الناقلات الإماراتية والسعودية على التوسع في رحلاتها بين البلدين، سواء من حيث الوجهات أو عدد الرحلات أو أنواع الطائرات المستخدمة.

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار العمانيين ارتفع خلال الربع الأول 27% إلى 263 ألف زائر، بينما زار دبي 107 آلاف سائح كويتي.

وقال خبراء في القطاع السياحي إن دبي تعتبر الوجهة المفضلة للعطلات للعائلات الخليجية والمقيمة في الخليج بسبب موقعها الذي يعد واحداً من أهم عوامل الجذب.

وتمتلك دبي أفخم المنتجعات السياحية وأكثرها تنوعاً في المنطقة وقدرة على استقطاب كافة المستويات، كما أنها شكلت خياراً رئيساً للسياح العرب بشكل عام خصوصاً الخليجيين بسبب الميزات التي تقدمها الإمارة كوجهة للسياحة العائلية والتسوق، فضلاً عن الفعاليات والمهرجانات الضخمة التي تنظمها على مدى العام.

وأوضح خبراء في القطاع السياحي بحسب الصحيفة أن مميزات السائح السعودي لا تقتصر عند ارتفاع حجم إنفاقه وحسب، بل إنها تمتد لتشمل الأعداد الكبيرة التي ترافقه دائماً من الأهل والأصدقاء بخلاف الجنسيات الأخرى، وهو ما ينعكس على قطاع الضيافة والترفيه والسفر بشكل عام وقطاع مبيعات التجزئة بشكل خاص.