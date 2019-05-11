الان تتابع الجيش اليمني: تدمير آليات ومقتل عناصر من مليشيا الحوثي في قصف على جبهة حام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:50 م, 11 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن الجيش اليمني تدمير عدد من الآليات ومقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي في قصف مدفعي في جبهة حام بمديرية المتون.

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