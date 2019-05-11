داعية مدرج على قوائم الإرهاب يكشف أغراض الدوحة من إغداق المال على الدعاة

أكد داعية كويتي مدرج على قوائم الإرهاب العالمية والأمريكية والعربية ” حجاج العجمي ” أن صرف الدوحة للمال الوفير على المشايخال ودعاة، له أغراض ومآرب خبيثة.

وقال ” العجمي ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” أصدقائي في قطر، اعذروني على الصراحة، حين كنت آتي إلى الدوحة من أجل الدعوة، وبدون مقابل، أتعجب من المبالغ المليونية التي تنفق على دعاة ومشايخ، وأبلغت ملاحظتي هذه لجمع من الفضلاء، وقالوا إن المشايخ يطلبون ويشترطون في العقود! فقلت: ألغوا العقود.. والدعوة لا تقف على أحد ” .

وأضاف: ” بسبب هذه العقود المليونية كانت ألسنة الدعاة ومنابرهم تضج بالثناء على قطر ومدح نهضتها، ولما كان الحصار إذا بهم يقلبون لقطر ظهر المجن، ويسبونها، ويصفونها بكل نقيصة، وهذه رسالة للجمعيات الخيرية والدعوية أن تجعل الأمر لكل الدعاة احتسابًا وبلا مقابل حتى لا يكون هناك مجال للمرتزقة ” .

ويذكر أن حجاج العجمي أحد المدرجين على قوائم إرهاب الرباعي العربي، كما أنه مصنف منذ سنوات على قوائم إرهاب أممية وأمريكية؛ وذلك لارتباطه بتنظيم القاعدة، وكذلك مشاركته في التمويل ونقل الأموال.