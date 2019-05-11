شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مفاوضات حاسمة بين قوى التغيير والمجلس العسكري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز، أ.ف.ب، "الخليج 365" (الخرطوم)أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أنها ستدخل في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لمدة 72 ساعة. وقالت في بيان أصدرته اليوم (السبت): «سندخل في نقاش مباشر حول نقاط الخلاف خلال 72 ساعة... ليصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره».
ولفت البيان إلى أن الاجتماع المرتقب غداً (الأحد) سيعقد في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية.
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