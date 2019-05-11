شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر الحاكم بجنوب أفريقيا يفوز في الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريتوريا)

قالت اللجنة الانتخابية في جنوب أفريقيا اليوم (السبت)، أن الحزب الحاكم حصل على نسبة 57.5 في المئة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام.

وتراجع عدد مقاعد الحزب في البرلمان المؤلف من 400 مقعد إلى 230 مقعدًا مقابل 249 مقعدًا في الدورة السابقة، بينما تراجع أيضًا عدد مقاعد حزب التحالف الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي من 89 إلى 84، في حين زادت مقاعد حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري من 19 مقعدًا إلى 44.