شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل صيني بشأن محادثات التجارة مع أمريكا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بكين)قال ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، اليوم (السبت)، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على عقد جولة جديدة من محادثات التجارة في بكين، في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ببدء عملية فرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات القادمة من الصين.
وعبر ليو عن تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل لاتفاق، لكنه قال إن هناك «قضايا مبدئية» لا يمكن للصين أن تتراجع فيها.
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