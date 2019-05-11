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تفاؤل صيني بشأن محادثات التجارة مع أمريكا

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جدة - خالد شويل - رويترز (بكين)

قال ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، اليوم (السبت)، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على عقد جولة جديدة من محادثات التجارة في بكين، في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ببدء عملية فرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات القادمة من الصين.

وعبر ليو عن تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل لاتفاق، لكنه قال إن هناك «قضايا مبدئية» لا يمكن للصين أن تتراجع فيها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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