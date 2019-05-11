شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: قتيل بهجوم على فندق كونتيننتال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (كويتا)اقتحم ثلاثة مسلحين فندقاً فاخراً في مدينة جوادر الباكستانية، اليوم (السبت)، فقتلوا حارساً واحداً على الأقل قبل الاشتباك مع قوات الأمن داخل الفندق.
وقال ضياء الله لانجوف وزير داخلية إقليم بلوخستان إنه تم إجلاء معظم نزلاء فندق بيرل كونتيننتال الفاخر، فيما حلقت طائرات هليكوبتر أثناء الاشتباكات.
وأضاف أن تقارير أفادت بسقوط ضحايا لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
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