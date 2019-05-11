لماذا يدعم إردوغان الإخوان الهاربين من السجون؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبث عدد من القنوات الفضائية التي تتخذ من تركيا مقرا لها رسائل يومية مليئة بالتحريض والحقد والكره ضد عدد من الحكومات العربية، وخصوصا السعودية والإمارات ومصر، تنشر الفتنة والإشاعات والأكاذيب وتدعو إلى القتل وسفك الدماء.

تفرغت ثلاث قنوات يديرها أعضاء الإخوان المسلمين الهاربين «الشرق، الوطن، الربيعة»، إلى منابر إعلامية مدعومة من حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تضم مجموعة من الخارجين عن القانون والهاربين من السجن، وتدعو للعنف ضد الحكومات العربية، وتحرض على التظاهر وضرب مصالحها.

وبقي السؤال المطروح: لماذا يدعم النظام التركي الأصوات الداعية للإرهاب والتطرف في كبرى الدول العربية، في حين يقمع المعارضة التركية بقوة، ويلاحق أعضاءها في السجون داخل وخارج بلاده؟

بحثنا عن الإجابة في عدد من التقارير الصادرة عن المخابرات أو الموجودة في الصحف والمطبوعات العالمية.

لجوء للهاربين

لا يوجد حزب سياسي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في تركيا بشكل واضح وصريح، لكن حزب العدالة والتنمية (AKP)، يتقدمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قدم أشكالا مختلفة من الدعم للجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب في عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك منح اللجوء للأعضاء الهاربين من بلادهم، والمطلوبين للعدالة، وتزويدهم بمحطات تلفزيونية وإذاعية فضائية.

وعلى الرغم من اتهام الحكومة المصرية غيابيا لعدد كبير من أعضاء تنظيم الإخوان، فقد سمح لبعض الهاربين بالتجمع علنا في تركيا، وتشكيل حلف معارض يصرخ ليل نهار في عدد من القنوات ضد الحكومة المصرية.

إردوغان والأخوان

تعود علاقة إردوغان بالإخوان إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما كان كبير المستشارين لنجم الدين أربكان، زعيم حزب النظام الوطني الإسلامي قصير الأجل في تركيا، كما قال هلباوي لصحيفة وول ستريت جورنال في 2011: «كانت لدينا دائما علاقات مع الحركة الإسلامية أو الحزب السياسي، حتى قبل تشكيل حزب العدالة والتنمية».

استمر أربكان في تأسيس سلسلة من الأحزاب الإسلامية المماثلة قصيرة العمر في العقود التالية، بما في ذلك حزب الخلاص الوطني (MSP) في 1972، وحزب الرفاه الاجتماعي في 1983، وحزب الفضيلة (FP) في 1997، وحظرت هذه الأحزاب من قبل المحاكم الدستورية التركية في غضون عدة سنوات بسبب انتهاك المبدأ الدستوري للعلمانية، وذلك بحسب معهد بروكنجز الأمريكي.

وبعد إغلاق حزب أربكان «الفضيلة» في 2001، انطلق إردوغان ومجموعة من أتباعه لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وهو حزب سياسي محافظ حصل على الدعم من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية مثل الإسكان والرعاية الصحية.

وفي 2002، حصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية الأصوات في الانتخابات العامة في تركيا، حيث وضع إردوغان فعليا في منصب رئيس الوزراء التركي عام 2014، بعد أن طل رئيسا للوزراء 3 فترات، تم انتخاب إردوغان رئيسا لتركيا، وذلك بحسب مجلة التايمز الأمريكية.

دعم العدالة والتنمية

طوال حياتهم السياسية، حافظ كل من أربكان وإردوغان على علاقات عمل مع شبكة الإخوان العالمية، فخلال التسعينيات من القرن الماضي، أطلق أربكان سلسلة من المؤتمرات الإسلامية التي سعت إلى جمع قادة الإخوان المسلمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.

وبحسب معهد هدسون وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عندما شغل أربكان منصب رئيس وزراء تركيا في الفترة من 1996 إلى1997، تحدث عن تشكيل «الناتو الإسلامي»، وبعد وفاة أربكان في 2011، حضر العديد من الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان جنازته، بمن فيهم زعيم حماس خالد مشعل، والمرشد العام السابق للإخوان في مصر محمد مهدي عاكف، وذكر جهاز المخابرات الداخلية الألمانية أن زعيمة إسلاميش جيمينشافت دويتشلاند (IGD)، وهي منظمة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، متزوجة من صبيحة أربكان، أخت ابن أيرباكان

وعلى الرغم من أن إردوغان حاول إبعاد حزب العدالة والتنمية عن تاريخه، فقد أظهر الحزب دعما قويا لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد الإطاحة في يوليو 2013 بكبار قادة الإخوان والرئيس المصري محمد مرسي، كان ملجأ لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في المنفى، وذلك بحسب معهد الشرق الأوسط للدراسات.

الدفاع عن مرسي

في السنوات الأخيرة، تمتع حزب العدالة والتنمية ببعض الشعبية المحلية، حيث حصل على حوالي 50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجراها في نوفمبر 2015. وتوترت علاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، وقد صنفت كل منها جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.

كما أشار إردوغان نفسه إلى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين قائلا:»إنها ليست مجموعة مسلحة، ولكن منظمة أيديولوجية»، وصرح في فبراير 2017 مع قناة العربية ردا على الضغط الدولي ضد المنظمة «لن يكون هناك تسامح مع جماعة الإخوان المسلمين في تركيا إذا كان لهم علاقة بالإرهاب، ولم نر أو نلاحظ أي عمل منهم يشير إلى ذلك».

وقد أكد إردوغان مرارا أن أحد أعضاء الإخوان والرئيس السابق لمصر محمد مرسي هو القائد الشرعي، وكرر دعمه لمرسي ​​أخيرا في مايو 2015، وذلك بحسب موقع ديلي بيست.

سفك الدماء

يسمح إردوغان للإخوان بعقد مؤتمرات في تركيا، وبعد أيام من الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، استضافت إسطنبول اجتماعين دوليين للإخوان، قام خلاله قادة الإخوان المنفيين بتقييم إمكانية إعادة قيادة الإخوان.

حضر الاجتماع ممثلو جماعة الإخوان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن فيهم ممثلون من المغرب وماليزيا وموريتانيا وليبيا والصومال وسوريا والعراق، بحسب ما جاء بالعربية.

وفي أغسطس 2015، استضافت إسطنبول مؤتمر مكافحة الاستبداد وسفك الدماء، ندوة لمدة يومين انتقد فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها الحكومة المصرية، ووصف المتحدثون المؤيدون للإخوان المسلمين في هذا الحدث الحكومة المصرية بأنها غير شرعية، وحثوا المصريين على «عدم الالتزام بأي من قرارات الدولة وعليهم بدلا من ذلك السعي جاهدين للوقوف ضدهم».

عداء مصر

بالإضافة إلى استضافة مؤتمرات مؤيدة للإخوان المسلمين، سمح إردوغان أيضا للمجلس الثوري المصري، وهو مجموعة ناشطة مؤيدة للإخوان، بالعمل خارج إسطنبول، بعد الثورة 30 يونيو 2013، في ظل عداء واضح للحكومة المصرية.

ويكرس مجلس الإنصاف والمصالحة لإقناع الحكومات الأجنبية بالانفصال عن حكومة الرئيس المصري عبدالفتح السيسي، على الرغم من أن المجلس لا يعمل نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن العديد من أعضائه المنفيين والمتعاطفين معهم انضموا إلى المنظمة.

ومنذ تأسيسها في أغسطس 2014، التقت المجموعة منذ ذلك الحين ببعثات حقوق الإنسان ومختلف الدبلوماسيين من جميع أنحاء أوروبا، لكنها أثارت انتقادات من مصر، التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

التحريض على العنف

وعلى الرغم من حظر ومراقبة الآلاف من وسائل الإعلام المعارضة منذ توليه الرئاسة في 2014، يسمح إردوغان لحفنة من المحطات المؤيدة للإخوان بالعمل داخل البلاد، وتقوم محطات مثل تلفزيون ربيعة والشرق والوطن «مصر سابقا»، التي يديرها أعضاء الإخوان المصريون المنفيون مثل الأمين العام السابق محمود حسين والسياسي بالإخوان باسم الخفاجي.

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وتبث هذه القنوات رسائل مؤيدة للإخوان، وتتحدث يوميا عن الاشتباكات مع الحكومة المصرية والتهديدات الموجهة للشركات الغربية المملوكة في مصر لمغادرة البلاد وبحسب ما ورد حاول العديد من القنوات المؤيدة للإخوان التحريض على العنف ضد الحكومة المصرية.

وفي عام 2015، أدانت مصر ضيفين من تلفزيون الشرق غيابيا لمحاولتهما التحريض على العنف ضد قوات الأمن والتآمر ضد الحكومة المصرية، وفي نفس العام، أغلقت السلطات التركية سلطنة الوطن مصر علان بعد أن دعا أحد مضيفيها إلى اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بحسب ما ورد في ديسلي بيست، والعربية، وإن إس إن بي سي.

بيان يدعو للقتل

ووصل التحريض إلى ذروته على قناة «ربيعة»، عندما دعا رجل الدين في جماعة الإخوان المسلمين سلامة عبدالقوي إلى محاربة الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي، وأن الشخص الذي فعل ذلك سيتقرب من الله، كما بث تلفزيون ربيعة في يناير 2015 بيانا يهدد الشركات الغربية والسياح والحكومات التي تزور مصر، ودعا البيان «جميع الرعايا الأجانب والعرب والأفارقة وجميع موظفي الشركات الأجنبية إلى «مغادرة البلاد مصر على الفور» وبعد ذلك، استمر البيان، «قد يكونون المستهدفة من قبل حركات الانتقام الثوري.. أنت حذرت بهذا. «

كما أشار المحللون إلى أن تركيا قدمت أسلحة ونشطاء لجماعة الإخوان المسلمين لأنشطتها في مصر، فعلى سبيل المثال، تم اعتقال ضابط المخابرات التركي إرشاد هوز من قبل السلطات في مصر فيما يتعلق بالإخوان.

واتهمت مصر الحكومة التركية بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين. وفي نوفمبر 2017، اعتقلت السلطات المصرية 29 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح تركيا، وقالت المخابرات العامة المصرية إنها كانت تنقل المعلومات إلى أجهزة المخابرات التركية كجزء من مؤامرة لإعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، وذلك بحسب رويترز والعربية.

الأنشطة العنيفة

أجمع المحللون على أن تركيا زودت الإخوان المسلمين والناشطين بالأسلحة، وعلى سبيل المثال قبض على ضابط المخابرات التركي إرشاد هوز من قبل السلطات في مصر فيما يتعلق بالإخوان، كما تستضيف تركيا عشرات المحطات الإخبارية الفضائية المؤيدة للإخوان المسلمين التي يقال إنها تحاول التحريض على العنف ضد الحكومة المصرية.

مسلسل التحريض

السبعينيات:

حضر رجب طيب إردوغان سلسلة من المؤتمرات التي نظمتها الجمعية العالمية للشباب الإسلامي والتقى إردوغان مع الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي

التسعينيات :

أطلق أربكان سلسلة من المؤتمرات الإسلامية في تركيا، حضرها ممثلون مختلفون من جماعة الإخوان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

27 فبراير 2011:

قادة الإخوان يحضرون جنازة أربكان، بمن فيهم زعيم حماس خالد مشعل والدليل الروحي السابق للإخوان محمد مهدي عاكف.

3 يوليو 2013:

تم طرد الرئيس المصري وزعيم الإخوان محمد مرسي في ثورة 30 يونيو، وبدأ عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في اللجوء إلى تركيا.

10 يوليو 2013 :

التقى ممثلو جماعة الإخوان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إسطنبول لتقييم إمكانية إعادة تشكيل حكومة الإخوان المصرية.

ديسمبر 2013 :

أطلق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قناة ربيعة التلفزيونية في إسطنبول

يوليو 2015:

محكمة مصرية تحكم بالسجن على معتز مطر لنشره أخبارا كاذبة، والإضرار بالنظام الاجتماعي، ومحاولة التحريض على العنف ضد الحكومة المصرية.

أغسطس 2015:

أغلقت الحكومة التركية قناة مصر التلفزيونية المؤيدة للإخوان بعد أن دعا أحد مضيفي المحطة إلى اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكل الإخوان فيما بعد محطة جديدة، وفق صحيفة الوطن المصرية.

سبتمبر 2015:

محكمة مصرية في الجيزة تحكم على محمد ناصر - مضيف برنامج تلفزيوني تركي على محطة الشرق المؤيدة للإخوان - لمدة ثماني سنوات في السجن لمحاولته التحريض على العنف والتآمر على الحكومة.

فبراير 2017:

يدافع إردوغان عن جماعة الإخوان المسلمين ردا على الضغوط الدولية ضد المنظمة «إنها ليست مجموعة مسلحة، ولكن ... منظمة أيديولوجية»، يقول في مقابلة مع قناة العربية.

22 نوفمبر 2017:

السلطات المصرية تحتجز 29 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح تركيا. تزعم أجهزة المخابرات العامة المصرية أنها كانت تنقل المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات التركية كجزء من مؤامرة لإعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر.