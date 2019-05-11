السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن مستشارة برلمانية قتلت برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة الأفغانية كابول أمس، ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي قوله «إن مانجال، قتلت في منطقة الشرطة الثامنة بالمدينة برصاص مسلحين مجهولين، وفتح تحقيق بشأن الحادث.



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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح يقتل مستشارة برلمانية أفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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