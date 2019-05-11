النواب يطالب ترمب بإقرارات ضريبية لـ6 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
استدعى رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكي ومفوض خدمات الضرائب الداخلية، حيث يمضي الديمقراطيون قدما في طلبهم بالحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب عن ستة أعوام.
وتأمر مذكرات الاستدعاء كلا من وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيج بتسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بترمب بحلول 17 مايو الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك، وجاء في مذكرات الاستدعاء أن مصلحة الضرائب الأمريكية لديها التزام إجباري بتقديم المعلومات المطلوبة.
وكان ريتشارد نيل، رئيس لجنة الموازنة الأمريكية قد طلب الإقرارات في 3 أبريل الماضي في خطاب إلى ريتيج، وقال في بيان صحفي»إنه يعتقد أن استعراض الوثائق جزء أساسي من عمل اللجنة ومذكرات الاستدعاء تمنح اللجنة «أفضل فرصة» للحصول على الوثائق».
وتسعى اللجنة، التي تشرف على نظام الضرائب الاتحادي، إلى الحصول على تأكيد من مصلحة الضرائب بأنها تواصل سياستها الخاصة بالتحقق من الإقرارات الضريبية لكل الرؤساء الأمريكيين ونوابهم.
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