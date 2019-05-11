سلال رمضانية سعودية في ألبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانيا، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال رمضان.

وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على ما تبذله من مساعدات غذائية في رمضان الفضيل لتفطير الصائمين في مدينة فلورا وعموم المدن الألبانية.