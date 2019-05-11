السودان ينهي أزمة الوقود.. وإحباط محاولة اغتيال البرهان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما انتهت أزمة الوقود في السودان، تحدثت وسائل إعلام سودانية عن محاولة اغتيال استهدفت رئيس المجلس العسكري، الفريق عبدالفتاح البرهان، تم إحباطها بواسطة الأجهزة الأمنية العسكرية قبل تنفيذها.

ونقلت صحيفة «الراكوبة» السودانية أمس، عن مصدر في أسرة البرهان قوله «البرهان واجه ضغوطا كثيرة، وقد تعرض الأسبوع قبل الماضي لمحاولة اغتيال ولكن تم إحباطها بواسطة الأجهزة الأمنية العسكرية قبل تنفيذها».

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وأضاف المصدر نفسه أن البرهان «تقدم باستقالته 3 مرات، أول مرة كانت يوم 19 أبريل وبعدها يوم 25 ولم تقبل، وتقدم باستقالته مرة أخرى الأسبوع الماضي ولم يبت المجلس فيها بعد».

ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل مخطط اغتيال البرهان والجهة التي تقف خلف محاولة اغتياله، قائلا «لا يمكنني الحديث عن التفاصيل، ولا أعرف الجهة التي تقف خلفها، كانت محاولة اغتيال وكشفت قبل التنفيذ».

وكان المجلس الانتقالي السوداني أعلن عن انتهاء أزمة الوقود، وتسليم الإمدادات إلى محطات الكهرباء، بجانب العمل على إيجاد حلول لأزمة السيولة، وقال «إن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود التصدي للأسباب الرئيسة للاحتجاجات الحاشدة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير»، وقال اللواء إبراهيم جابر، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي «إن السودان، البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، لديه إمدادات من الدقيق تكفي لسد احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو».